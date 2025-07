La Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement (Al Buhaira Invest), lance un appel d’offres ouvert aux personnes physiques et morales tunisiennes ou étrangères, pour la vente, au plus offrant, de neuf (09) lots de terrain, situés aux berges du lac nord de Tunis.

Les références et les caractéristiques techniques des lots mis à la vente sont détaillées ci-après :

1. Lotissement La Perle du Lac I

2. Lotissement Les Jardins du Lac

Les lots mis à la vente sont destinés à être vendus à toute personne physique ou morale tunisienne ou étrangère, séparément (lot par lot).

Par ailleurs, il convient de mentionner que, conformément au cahier des charges du lotissement Les Jardins du Lac, les deux lots d’animations mis en vente, en l’occurrence, le lot N° 7.1.13/ CN destiné à un Club Nautique et le lot N° 7.1.16/ Eve22 affecté à un Espace Vert Equipé peuvent être groupés dans le cadre d’un projet intégré.

En plus de l’activité d’animation, ces deux lots de terrain peuvent abriter toutes les activités de loisirs, activités à caractère récréatif, artistique, culturel, sportif et de restauration.

Les personnes physiques ou morales, désirant participer à cet appel d’offres, sont invitées à retirer le dossier d’appel d’offres auprès du siège de la société Al Buhaira Invest sis à l’adresse suivante : Rue du Lac Rodrigo de Freïtas, Les Berges du Lac Nord de Tunis – 1053 Tunis – La Marsa ou en ligne sur le site web de la société suivant : www.albuhairainvest.com, et ce, moyennant le règlement de la somme de 200 dinars (non remboursable).

Les offres doivent parvenir au siège de la société Al Buhaira Invest au nom de Monsieur le Directeur Général, et ce, par remise directe à son bureau d’ordre central, contre récépissé, ou par voie postale sous plis fermés anonymes , ne portant que la mention : « Ne pas ouvrir/ Appel d’offres vente N° 02/2025 portant sur la vente de neuf (09) lots de terrain sis aux berges du lac nord de Tunis ». Aucune autre mention permettant l’identification du soumissionnaire ne doit figurer sur l’enveloppe.

La date limite de réception des offres au siège de la société Al Buhaira Invest, est fixée pour le jeudi 18 septembre 2025 à 12H30, le cachet du bureau d’ordre de la société faisant foi . Toute offre parvenue après la date limite et/ ou non conforme aux clauses du cahier des charges sera considérée nulle et ne sera pas prise en considération.

La séance d’ouverture des plis est ouverte aux personnes ayant retirés le dossier d’appel d’offres ou leurs représentants ; elle aura lieu conformément aux conditions prévues par le cahier des charges, le même jour le jeudi 18 septembre 2025 à 14H00 à l’hôtel Acropole situé en face du siège de la société.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction commerciale de la société Al Buhaira Invest aux numéros d’appel suivants : Tél : 00 216 71 861 800 / Direct : 00 216 71 862 834.

_________________

[1] Coefficient d’Utilisation Foncière.

[2] Coefficient d’Occupation du Sol.

[3] Club Nautique

[4] Espace vert équipé