La FIFA a dévoilé ce lundi son classement final de la Coupe du Monde des Clubs 2025, clôturée dimanche par la victoire écrasante de Chelsea face au Paris Saint-Germain (3-0) en finale.

Lors de ce tournoi historique réunissant 32 formations des cinq continents, le représentant tunisien, l’Espérance sportive de Tunis s’est distinguée en se classant à la 21e place, devançant plusieurs grands clubs du football notamment africains. Les sang et or surclassent ainsi des institutions comme Al-Ahly d’Egypte (25e), Boca Juniors (24e) et le Wydad Casablanca (31e).

Avec cette performance, l’Espérance de Tunis se positionne comme le 3e meilleur club africain du classement, derrière Mamelodi Sundowns (18e, Afrique du Sud). Du côté arabe, seul Al-Hilal (7e, Arabie Saoudite) fait mieux que les Sang et Or, soulignant le niveau toujours plus compétitif des clubs de la région.

Cette Coupe du Monde des Clubs, disputée dans un format élargi inédit, a marqué un tournant dans le football mondial. La FIFA a d’ores et déjà annoncé que la prochaine édition à 32 équipes se tiendra en 2029, offrant de nouvelles opportunités aux clubs de briller sur la scène internationale.

Voici le classement final:

1- Chelsea

2- Paris Saint-Germain

3- Real Madrid

4- Fluminense

5- Borussia Dortmund

6- Bayern Munich

7- Al Hilal

8- Palmeiras

9- Manchester City

10- Benfica

11- CR Flamengo

12- Inter

13- Juventus Turin

14- Botafogo

15- CF Monterrey

16- Inter Miami

17- Atlético de Madrid

18- Mamelodi Sundowns

19- River Plate

20- FC Salzbourg

21- Espérance Sportive de Tunis

22- Al Ain

23- FC Porto

24- CA Boca Juniors

25- Al Ahly

26- Los Angeles FC

27- Auckland City

28- Ulsan HD

29- Seattle Sounders FC

30- CF Pachuca

31- Wydad Casablanca

32- Urawa Red Diamonds