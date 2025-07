Wimbledon : Anisimova bat la N.1 mondiale Sabalenka et rejoint sa première finale à Londres

L’Américaine Amanda Anisimova (12e mondiale) s’est qualifiée en finale du tournoi de Wimbledon, en s’imposant devant la N.1 mondiale Aryna Sabalenka en trois sets (6-4, 4-6, 6-4), en demi-finale disputée jeudi à Londres.

En finale, prévue samedi, Anisimova affrontera pour le titre la Polonaise Iga Swiatek (4e) ou la Suissesse Belinda Bencic (35e).

Anisimova disputait sa première demi-finale à Wimbledon et sa deuxième en Grand Chelem, six ans après s’être hissée à seulement 17 ans dans le dernier carré de Roland-Garros en 2019.

Revenue sur le circuit en janvier 2024 après avoir pris une pause de plus de six mois pour se ressourcer mentalement, Anisimova (23 ans) s’est offert sur le Central de Wimbledon sa première victoire contre une N.1 mondiale, et sa sixième contre Sabalenka (pour trois défaites), la joueuse qu’elle a le plus souvent dominée sur le circuit.

Plus jeune demi-finaliste américaine à Wimbledon depuis Serena Williams en 2004, Anisimova pourrait devenir samedi la troisième Américaine en trois Grand Chelem à remporter un tournoi majeur en 2025, après Madison Keys à l’Open d’Australie et Coco Gauff à Roland-Garros.

Promise au top 10 pour la première fois de sa carrière à l’issue de Wimbledon, Anisimova compte trois titres sur le circuit, dont le prestigieux WTA 1000 de Doha en février, mais aucun sacre sur gazon.

De son côté, la Bélarusse de 27 ans a échoué jeudi pour la troisième fois en demi-finale de Wimbledon, après avoir déjà calé à ce stade en 2021 et en 2023.