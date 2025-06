Le Bayern Munich affrontera Flamengo ce dimanche 29 juin 2025 à 22h00 au Hard Rock Stadium de Miami, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Il s’agit de l’une des rencontres les plus attendues du week-end. Le Bayern, champion d’Allemagne et quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, part avec le statut de favori. Mais Flamengo, impressionnant en phase de groupes, a terminé en tête de son groupe devant Chelsea, avec deux victoires et un nul.

Les Bavarois, eux, ont démarré fort avec des succès contre Auckland City (10-0) et Boca Juniors (2-1), avant de concéder une courte défaite face à Benfica Lisbonne (0-1).

Le vainqueur de ce match retrouvera en quarts de finale le gagnant de la confrontation entre le PSG et l’Inter Miami.

📺 Diffusion : Le match sera retransmis en direct sur DAZN, à 22h00.