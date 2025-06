Le centre international des rencontres mathématiques (France) a annoncé l’attribution de la chaire “pays du sud” en sciences mathématiques pour l’année 2026 à la Tunisie, sous la direction du professeur de l’enseignement supérieur à l’Université de Sfax, Ali Baklouti.

La chaire “pays du sud” est l’une des plus importantes initiatives scientifiques qui vise à promouvoir la recherche en mathématiques, à soutenir la coopération académique entre les pays du sud et la communauté internationale.

Le professeur Ali Baklouti qui avait obtenu en 2024 le prix Pfizer décerné par l’académie Royale Britannique, est le premier chercheur dans le monde arabe ayant obtenu cette distinction et dirigé la Chaire “pays du sud” en sciences mathématiques.

Baklouti a souligné dans une déclaration à la TAP que ce programme favorise la formation des jeunes chercheurs et l’échange des rencontres académiques. “Il permettra également de renforcer le rayonnement des mathématiques tunisiennes à l’échelle internationale” a -t-il ajouté.

Cette distinction constitue une reconnaissance internationale au professeur Ali Baklouti après une riche carrière scientifique et académique durant plusieurs décennies.

Baklouti a occupé plusieurs postes de direction dont notamment celui de vice président de l’université de Sfax entre 2020 et 2024 et de président de la société tunisienne des mathématiques pendant deux mandats de 2016 à 2020.

Il est membre permanent de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts depuis 2016 et cofondateur de l’institut méditerranéen des sciences mathématiques et son vice président depuis 2012.

Le professeur Baklouti a obtenu le prix du meilleur chercheur en sciences mathématiques sur le plan Africain pour la période 2022-2026 et l’ordre du mérite dans l’éducation décerné par le président de la république en 2024.

Il a dirigé plusieurs revues dans nombre de spécialités scientifiques et occupé le poste de rédacteur en chef de la revue “Advances in pure and applied mathematics” publiée au Royaume uni et de co-rédacteur en chef du “Tunisian journal of mathematics”.

Cette distinction constitue une reconnaissance à la recherche en mathématiques en Tunisie et aux compétences nationales dans ce domaine et conforte la place de la Tunisie en matière de coopération scientifique à l’échelle internationale.