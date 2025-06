Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a reçu mercredi matin au palais du Bardo les membres du Conseil national de l’Ordre des médecins, conduits par la présidente du Conseil, Rim Ghachem Attia.

Les membres de la délégation ont souligné, au cours de l’entretien, les diverses préoccupations du secteur médical dans toutes ses spécialités, les lacunes juridiques entravant son fonctionnement et la nécessité de les combler en révisant plusieurs lois en vigueur depuis des décennies, ainsi qu’en mettant en place un cadre législatif en phase avec les évolutions rapides que connaît ce secteur important dans ses divers aspects.

Les membres du Conseil national de l’Ordre des médecins ont appelé à la promulgation d’un texte législatif permettant l’exercice de la médecine dans le cadre de sociétés, en raison des avantages que cette démarche présente, notamment pour le développement des services médicaux et leur amélioration qualitative, en plus de leur rapprochement du citoyen et de leur accessibilité dans les meilleures conditions.

Ils ont également souligné l’importance de la pratique médicale dans un cadre participatif, en matière d’échange d’expériences et de savoir-faire, permettant ainsi de fournir des services de meilleure qualité, en insistant sur l’impact positif de cette pratique sur les jeunes médecins, à travers la création d’opportunités d’emploi et d’acquisition d’expérience.

Par ailleurs, les membres de l’Ordre ont abordé la loi sur la responsabilité médicale, évoquant la nécessité de la réviser pour en faciliter l’application, notamment en ce qui concerne la garantie des droits des patients, la détermination de la responsabilité des prestataires de soins, et la mise en place de mécanismes d’indemnisation pour les dommages résultant d’erreurs médicales.

Ils ont également évoqué la poursuite du phénomène de migration des médecins tunisiens, ses effets négatifs sur le système de santé nationale et sur les services fournis, en plus de la grave pénurie de cadres médicaux. Ils ont estimé que les conditions de travail difficiles des médecins figurent parmi les principales causes de cette migration des jeunes médecins, et qu’il est nécessaire d’y remédier.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple a exprimé son appréciation pour les compétences médicales remarquables dont regorge le secteur, compétences qui ont fait leurs preuves dans diverses spécialités tant dans les secteurs public que privé, et qui ont réalisé des réussites aux niveaux national et international. Il a souligné que ces indicateurs positifs représentent une incitation à accorder davantage d’attention à ces compétences, en leur offrant les meilleures conditions de réussite et d’excellence.

Il a également salué le travail sérieux accompli par les professionnels de santé dans toutes leurs catégories et spécialités, afin de garantir les services de santé aux citoyens de la meilleure manière, illustrant ainsi l’importance du secteur de la santé, considéré comme l’un des domaines vitaux et de services les plus directement liés au citoyen.