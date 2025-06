Le secrétaire général du ministère de l’Économie et de la Planification, Fawzi Ghrab, a souligné que le document préliminaire du plan de développement 2026-2030 sera prêt avant la fin de 2025, et qu’il sera examiné par les deux chambres législatives au début de l’année prochaine en l’absence d’un délai constitutionnel.

Ghrab a ajouté, dans une interview réalisée au studio de l’agence TAP, sur l’avancement de la mise en place du plan quinquennal de développement, que la priorité sera donnée au budget de l’État pour l’année 2026 qui sera examiné par l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, à condition qu’une attention soit plus tard accordée au plan de développement.

Dans le même contexte, il s’est référé au document préliminaire pour le plan de développement quinquennal qui pourrait être examiné par le Conseil des ministres avant la fin de cette année et approuvé conformément aux exigences de la circulaire n° 10 du chef du gouvernement de 2025, publiée le 22 avril 2025, liée au plan de développement quinquennal 2026-2030.

« Le plan de développement n’est pas soumis à des délais constitutionnels, comme c’st le cas pour le budget de l’État, et le document peut être discuté par le Conseil national des régions et les districts, et l’Assemblée des représentants du peuple, au cours de la première période de l’année 2026.

Pour le responsable, il y a une certaine flexibilité au niveau de la relation entre le budget de l’État et le plan de développement. « Il y a une tendance à prendre en considération certaines propositions de projets et à les inclure dans le projet de budget de l’État pour l’année 2026, si leur maturité est confirmée », a-t-il affirmé.

Il a estimé que l’inclusion, pour la première fois, du niveau interrégional, qui est basé sur 5 districts dans le prochain plan de développement, contribuera à renforcer les relations entre les régions ainsi que la compétitivité des régions.