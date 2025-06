L’association Nefzaoua pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique lancera, début juillet, un projet de renforcement du système oasien caractérisé par la culture à trois étages, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.

Le président de l’association, Hamadi Hamza a indiqué à l’Agence TAP que ce projet vise à alimenter les deuxième et troisième étages des oasis de la région par des arbres fruitiers et les plantes fourragères et légumineuses capables de s’adapter aux défis climatiques.

Il a ajouté que des variétés locales d’arbres fruitiers et de semences de légumes et de céréales seront fournies à 15 agriculteurs de la région afin de modifier la biodiversité des oasis spécialisés, notamment, dans la culture du palmier dattier (premier étage).

Le projet d’enrichissement du système oasien à Nefzaoua, financé par le fonds mondial pour l’environnement, sera réalisé sur une période de 18 mois.