Le Groupement Professionnel des Organismes d’Inspection Technique (GPOI) de la CONECT organise, mardi 24 juin 2025 à Tunis, un atelier de réflexion sur les enjeux du contrôle technique et de la sécurité industrielle en Tunisie. Cet événement d’envergure rassemblera les principaux acteurs publics et privés du secteur pour débattre des défis actuels et explorer les opportunités d’investissement.

Placé sous le thème « Contrôle technique & sécurité industrielle : enjeux, défis et opportunités d’investissement », l’atelier réunira ministères, députés et organismes spécialisés pour analyser les problématiques spécifiques auxquelles font face les organismes d’inspection technique tunisiens et identifier les leviers de développement du secteur.

Cette initiative intervient dans un contexte de réflexion approfondie sur la révision du cadre juridique régissant le secteur. Elle vise à accompagner l’évolution des entreprises tunisiennes tout en consolidant la sécurité industrielle, véritable pilier du développement économique national et de la protection des citoyens.

La journée s’articulera autour de deux temps forts : un premier panel dressant l’état des lieux du secteur stratégique et un second dédié aux préalables indispensables à son développement (inspection technique et sécurité industrielle).

L’atelier a pour objectif de créer une dynamique de dialogue constructif entre les secteurs public et privé, favorisant l’émergence de synergies nouvelles. Il s’agit également d’identifier concrètement les opportunités de développement et d’investissement dans ce domaine stratégique, crucial pour renforcer la compétitivité industrielle tunisienne.

Cette initiative témoigne de la volonté des acteurs économiques tunisiens de moderniser et dynamiser un secteur clé de l’économie nationale. En réunissant institutionnels, experts techniques et investisseurs potentiels, elle vise à consolider durablement la sécurité industrielle du pays et à renforcer son attractivité économique sur la scène régionale et internationale.