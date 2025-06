Plus qu’un simple fournisseur de caisses enregistreuses, Poslik se positionne comme un partenaire de croissance pour les professionnels de la restauration. La startup tunisienne mise sur l’agilité, l’écoute client et l’innovation continue pour accompagner le développement des points de vente, petits ou grands. Forte de son enracinement local et de son ambition internationale, elle s’apprête à franchir un nouveau cap.

Deuxième temps de l’entretien avec Ahmed Taktak, cofondateur.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret d’utilisation réussie ?

Un de nos clients a lancé son premier point de vente il y a plus de deux ans. Un an plus tard, il en ouvrait deux autres, ainsi qu’un laboratoire de production. Aujourd’hui, l’ensemble de ses activités — ses trois points de vente et son laboratoire — est géré via la solution Poslik. Nous fournissons la couche technologique indispensable à tout entrepreneur souhaitant structurer et développer son activité de restauration. Notre mission est d’accompagner nos clients dans leur croissance et de leur offrir des outils qui garantissent efficacité, évolutivité et pérennité.

Proposez vous des formules modulables selon la taille ou le type de commerce ?

Absolument. Nous adaptons nos offres à chaque profil. Une petite cafétéria peut bénéficier d’une solution simple : prise de commandes et visualisation des ventes. À l’autre extrême, une chaîne hôtelière disposant de plusieurs points de vente nécessitera une solution de gestion intégrée, connectée à son Property Management System et à une solution de paiement cashless. La flexibilité est l’un de nos principaux atouts.

Comment se déroule le déploiement chez un nouveau client ?

Le processus est simple et structuré. Après la signature du contrat, nous intégrons le menu du client dans la plateforme. Ensuite, à la date convenue, notre équipe se rend sur place pour installer le matériel et former le personnel. Un accompagnement personnalisé est assuré tout au long de la période d’engagement.

Proposez vous un accompagnement post installation ?

Oui, nous avons une équipe dédiée au service après-vente. Ce suivi permanent nous permet d’assurer un haut niveau de satisfaction client. Nous sommes convaincus que cette proximité est un levier fort pour notre notoriété, qui repose en grande partie sur la recommandation organique.

Quel est le temps moyen de prise en main pour un commerçant peu à l’aise avec le numérique ?

Nous assurons une disponibilité téléphonique ou via WhatsApp pendant le premier mois pour accompagner ces profils. Les demandes récurrentes — modification de prix, ajout d’un utilisateur, annulation de commande, etc. — deviennent vite des automatismes. En général, au bout de quelques semaines, les utilisateurs s’approprient facilement l’outil.

Votre solution est-elle conforme aux exigences fiscales ?

Nous sommes actuellement en cours d’homologation avec les autorités tunisiennes. L’État prévoit de rendre obligatoire l’usage de caisses certifiées pour les restaurateurs et cafétérias, et Poslik sera conforme à cette exigence, garantissant ainsi à ses clients une continuité d’usage sans rupture réglementaire.

Comment anticipez vous les évolutions réglementaires, comme la facturation électronique ?

Notre force réside dans l’agilité de notre équipe technique. Nous assurons une veille réglementaire constante et sommes capables de réagir rapidement. Cela nous permet d’être prêts au bon moment, sans précipitation ni retard.

Disposez vous de certifications officielles à ce jour ?

Pas encore. Mais nous sommes en cours d’homologation, aussi bien selon les normes tunisiennes que les normes françaises, notamment la certification NF525, indispensable pour pénétrer le marché français.

Comment votre solution a-t-elle été accueillie en Tunisie ?

Très positivement ! Nous sommes nous-mêmes tunisiens, tout comme nos clients. Cette proximité culturelle facilite les échanges et la compréhension des besoins. Il est vrai que le secteur technologique appliqué à la restauration reste encore peu développé localement, ce qui nous oblige à redoubler d’efforts pour proposer des solutions robustes, simples et adaptées.

Envisagez vous un développement à l’international ?

Oui. Nous prévoyons l’ouverture d’une filiale à Sophia Antipolis, en France, l’une des principales technopoles européennes. Ce choix s’explique notamment par la dynamique autour de l’intelligence artificielle dans cette région, qui correspond parfaitement à notre vision.

Comment gérez vous les obstacles réglementaires rencontrés par les startups ?

Avec patience, comme la plupart des entrepreneurs tunisiens. Nous nous adaptons aux règles du jeu sans attendre qu’elles soient parfaites. Notre but est d’avancer, de faire évoluer les choses, et de démontrer que l’innovation est possible, même dans un cadre contraint.

Avez-vous déjà levé des fonds ?

Oui, à deux reprises. La première en 2021 avec Flat6Labs, et la seconde en 2023 auprès d’un acteur hôtelier spécialisé en tech ainsi qu’un business angel. Actuellement, nous préparons une troisième levée de fonds pour soutenir notre expansion.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali