Le ministère de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a alloué une enveloppe de 1,9 million de dinars pour la reconstruction du Complexe de protection de l’enfance à Zaghouan et du Club d’animation éducative et sociale à Zriba-Village.

Le commissaire régional de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Mohamed Taher Thabet, a souligné à l’Agence TAP, que cette décision de reconstruction a été prise suite à des inspections techniques menées par les structures concernées, lesquelles ont révélé que les deux bâtiments étaient délabrés et représentaient un danger pour les enfants et les visiteurs. Il a précisé que les travaux de démolition ont débuté il y a une semaine.

Le projet de réfection qui bénéficie d’un budget de 800 mille dinars, prévoit une grande salle pour les activités sportives, culturelles et récréatives, une salle de révision, ainsi qu’une salle d’informatique.

Ce complexe offre des services de prise en charge à environ 58 enfants sans soutien familial, en assurant la fourniture du matériel scolaire, la restauration, les frais de scolarité et un encadrement éducatif et social.

Quant au projet du Club pour enfants de Zriba-Village, il bénéficie d’un budget de 1,1 million de dinars pour sa reconstruction. Ce club offre des activités culturelles et éducatives à plus de 500 enfants par semaine.

Il est prévu que les travaux de reconstruction des deux établissements démarrent au cours du dernier trimestre de l’année en cours, pour une réouverture prévue au début de l’année scolaire 2026-2027.