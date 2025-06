Sur le front des échanges, le volume total transigé sur le marché a atteint 15,5 MDt, alimenté par cinq transactions de bloc, dont quatre transactions de 6,6 MDt portant sur le titre SFBT et une transaction de 1 MDt sur le titre POULINA GROUP HOLDING, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre NEW BODY LINE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux dérisoire de 3 mille dinars, l’action de la société a signé une avancée de 5,9 % à 3,600 Dt.

Le titre ESSOUKNA a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action du promoteur immobilier a progressé de 4,1 % à 1,800 Dt. La valeur n’a pas drainé de flux sur la séance.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Dans un très faible volume de mille dinars, l’action du cimentier s’est délestée de –3,2 % à 0,610 Dt.

Toujours du côté des baisses, le titre TAWASOL GROUP HOLDING s’est plié de –2,5 % à 0,780 Dt . L’action du holding appartenant au groupe CHABCHOUB a brassé un modeste volume de 94 mille dinars sur la séance.

La SFBT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du spécialiste en boissons gazeuses et alcoolisées s’est bonifiée de 0,3 % à 12,040 Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 11,1 MDt, grâce, et ce, à la réalisation de quatre transactions de bloc d’une valeur de 6,6 MDt.