L’ONG “Ambassadeurs de la Sécurité Routière” vient de lancer un guide sur l’aménagement de la zone 30 km/h dans les environs des établissements scolaires.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse, en marge du démarrage d’une formation sur la sécurité routière organisée lundi à Tunis, la présidente de l’ASR Afef Ben Ghenya, a précisé que ce guide propose des solutions et présente des recommandations pratiques pour l’aménagement de l’environnement des écoles afin de prévenir les accidents de la route.

Le document est destiné, en premier, aux décideurs et divers intervenants dans le domaine de la sécurité routière et de la prévention des accidents sur la voie publique. Il est utile pour la conception des infrastructures routières aux alentours des établissements éducatifs et pour les travaux d’entretien et de réaménagement.

Il sera, dans un premier temps, distribué dans le Grand Tunis, avant d’être généralisé aux différentes régions du pays.

Le guide, insiste, parmi les solutions qu’il propose, sur l’application de la loi qui contraint les automobilistes à réduire à 30km/h la vitesse aux alentours des institutions éducatives, a souligné.

Cette formation de deux jours cible les ingénieurs et les techniciens des municipalités et du ministère de l’Équipement et de l’Habitat du Grand Tunis. Elle est organisée par l’ASR, en collaboration avec l’Observatoire national de la sécurité routière, le ministère des Transports, de l’Équipement et de l’Habitat, l’Agence d’urbanisme du Grand Tunis et l’Association tunisienne des routes (ATR).

Objectif: coordonner les efforts pour l’aménagement effectif de zones 30 km/h autour des établissements éducatifs, des institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifiques, des centres de formations et des installations sportives et de la jeunesse conformément au décret 454/2023, modifiant et complétant le décret 151/2000 relatif aux règles générales de la circulation routière.

De son côté, le chef de la division régionale du Nord-est à l’observatoire, Aymen Ben Brahim, a souligné que cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives à l’infrastructure, à l’organisation de la circulation et la sécurité des usagers de la route par la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires et le renforcement des compétences humaines actives dans ce domaine.

Il a ajouté que des sessions similaires sont prévues dans tous les gouvernorats.