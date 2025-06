La sélection tunisienne s’envolera, lundi prochain pou la ville grecque de Chios pour prendre part au championnat du monde de nage avec palmes en piscine (juniors), prévu du 17 au 24 juin.

L’équipe tunisienne entraînée par Seifeddine Bali, sera composée de Sarra Ben Ahmed, Youssef Haj Hsine et Nédhir Maallaoui.

Sarra Ben Ahmed sera engagée aux épreuves de 200 m et 400 m double filles, tandis que Youssef Haj Hassine disputera les mêmes épreuves chez les garçons, et Nédhir Maallaoui le 400 m, 800 m et 1500 m individuel.