Le Groupe de coopération parlementaire avec les États membres de l’Union européenne (UE) a tenu, ce mercredi après-midi, une séance de travail avec des représentants du ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, chargés des dossiers de l’UE et des relations bilatérales avec ses pays membres.

A cette occasion, Dhouha Selmi, vice-présidente chargée des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration, a souligné que cette rencontre vise à renforcer la coopération et le dialogue entre les pouvoirs législatif et exécutif, lit-on dans un communiqué de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Elle a souligné l’importance d’informer les députés des grandes lignes de la politique étrangère notamment avec l’espace européen afin qu’ils jouent pleinement leur rôle dans sa promotion.

De leur côté, les représentants du ministère des affaires étrangères ont insisté sur l’importance de cette réunion pour coordonner et renforcer les mécanismes et moyens de coopération, mettant en lumière le rôle du Parlement dans le soutien à la politique étrangère.

Ils ont présenté un aperçu des relations avec les différents pays de l’Union européenne, fondées sur la concertation et le respect mutuel, et ont affirmé que le ministère œuvre constamment à développer les relations économiques, à attirer les investissements et à promouvoir les exportations de produits tunisiens.

Pour leur part, les députés ont évoqué, dans leurs interventions, les moyens de renforcer la coopération entre les pouvoirs législatif et exécutif dans le domaine diplomatique, soulignant la nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes pour appuyer cette coopération et établir des canaux de communication directe afin de soutenir la diplomatie officielle.

Les députés ont également soulevé plusieurs dossiers importants, tels que la migration et la diplomatie économique, mettant l’accent sur l’importance de la concertation et du renforcement du dialogue à leur sujet.