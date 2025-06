Les travaux de La Septième Journée Internationale de la sécurité sanitaire des aliments ayant pour thème “la sécurité sanitaire des aliments: la science en action”, ont été organisés à la cité des sciences de Tunis à l’initiative de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), en collaboration avec l’Agence nationale d’évaluation des risques, à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée chaque année le 7 juin.

Cette rencontre a connu la participation d’organisations internationales spécialisées dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Les intervenants ont souligné la nécessité de surveiller toutes les étapes de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur, afin d’assurer la sécurité des produits alimentaires et anticiper l’évaluation des risques, et ce dans le but de réduire les maladies non transmissibles et les intoxications alimentaires causées par des contaminations.

Le ministre de la Santé, Moustafa Ferjani, a souligné à cette occasion l’importance du contrôle de la chaîne de production, depuis l’agriculteur jusqu’au consommateur, en passant par le commerçant, pour prévenir les intoxications et les maladies non transmissibles telles que l’obésité, le diabète, l’hypertension et certains cancers.

Il a indiqué que cet événement de sensibilisation vise à rappeler l’importance de préserver la santé humaine à travers un travail conjoint entre tous les ministères concernés, en insistant sur la nécessité de préserver la qualité des aliments et d’éviter les aliments transformés ou industriels.

Il a également appelé à adopter le régime alimentaire méditerranéen et à accorder une attention particulière au conditionnement, à la conservation et la distribution des aliments de manière sûre, exhortant les citoyens à éviter l’achat de produits alimentaires de contrebande ou issus du commerce parallèle.