Le Conseil du Marché Financier (CMF) a procédé, le 5 juin 2025, “à la diffusion d’un questionnaire à l’intention des institutions soumises à sa surveillance, en vue d’évaluer le niveau de perception, par les intervenants du marché financier, des risques liés au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et ce en application des recommandations n°1 et n°7 du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF)”, a annoncé le CMF, lundi, dans un communiqué.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des préparatifs en cours relatifs à l’évaluation mutuelle à laquelle sera soumise la République Tunisienne durant la période 2025–2026, sous la supervision du MENAFATF, et en concrétisation du rôle du CMF, dans l’appui aux efforts nationaux de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Le CMF a fait savoir, aussi, qu’il sera procédé, au cours du mois de juillet prochain, à ” la réalisation de missions de contrôle sur pièces et sur place auprès de certains intermédiaires en bourse et sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers”.

“Ces contrôles seront menés par les membres de la Structure de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes relevant du CMF, selon l’approche fondée sur les risques (Risk-Based Approach)” , a précisé le CMF, ajoutant que “les missions visent à vérifier le respect, par les entités concernées, de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en matière de mise en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration des opérations suspectes et de mise à disposition des informations requises sur demande”.

Le CMF réaffirme par ailleurs, que “le contrôle effectif constitue un élément fondamental dans l’évaluation de l’effectivité du dispositif national”, et invite l’ensemble des intervenants soumis à son contrôle “à coopérer pleinement avec les équipes d’inspection”, et rappelle “l’importance d’un engagement rigoureux dans l’application des recommandations internationales, dans une démarche de transparence et d’intégrité, contribuant à améliorer la position de la Tunisie dans le cadre de cette importante mission d’évaluation mutuelle”.