Paris, le 8 juin 2025 – Le Court Philippe-Chatrier a été le théâtre d’une finale masculine historique ce dimanche à Roland-Garros. L’Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et tenant du titre, a triomphé de l’Italien Jannik Sinner (numéro 1 mondial) en cinq sets (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6) au terme d’un bras de fer de 5h30, s’inscrivant comme le match le plus long de l’histoire des Internationaux de France.

Alcaraz, mené deux sets à zéro et confronté à trois balles de match cruciales dans la quatrième manche, a puisé dans ses ressources pour réaliser un retournement de situation spectaculaire. Cette victoire lui permet de décrocher son deuxième sacre consécutif à Paris et son cinquième titre en Grand Chelem.

À seulement 22 ans, le prodige espagnol confirme sa polyvalence et sa domination sur le circuit. Après l’US Open en 2022, Wimbledon en 2023, Roland-Garros en 2024 et l’Open d’Australie en 2025, il devient le plus jeune joueur de l’ère Open à remporter cinq titres majeurs sur trois surfaces différentes. Il prend également l’avantage sur son grand rival Jannik Sinner dans leurs confrontations directes, menant désormais 7 victoires à 4.

Ce match épique, où Alcaraz a progressivement élevé son niveau de jeu après un début de rencontre difficile, restera gravé dans les annales. Il a notamment sauvé trois balles de match à 3-5 dans le quatrième set avant d’arracher deux tie-breaks décisifs pour s’adjuger la victoire.

Chez les dames, la veille, l’Américaine Coco Gauff (22 ans), numéro deux mondiale, avait créé la sensation en battant la Biélorusse Aryna Sabalenka (numéro un mondiale) pour remporter son premier titre à Roland-Garros et son deuxième Grand Chelem.