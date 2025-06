PARIS – À seulement 21 ans, Coco Gauff a écrit une nouvelle page de l’histoire du tennis féminin en remportant samedi son tout premier titre à Roland-Garros. La jeune Américaine, classée numéro 2 mondiale, a renversé la N°1 Aryna Sabalenka en trois sets (6-7 [5], 6-2, 6-4) sur le Court Philippe-Chatrier.

Ce sacre marque le deuxième titre en Grand Chelem de la joueuse originaire de Floride, après sa victoire à l’US Open 2023. Déjà opposée à Sabalenka lors de cette finale new-yorkaise, Gauff confirme ainsi sa suprématie face à la Bélarusse et prouve qu’elle est désormais une force majeure du circuit WTA.

Avec ce 10ᵉ trophée en carrière, la joueuse américaine met un terme à une disette de sept mois, son dernier titre remontant aux Finales WTA à Riyad en novembre 2024. Une performance qui la propulse encore davantage comme prétendante à la place de numéro 1 mondiale.

Dans un tableau longtemps dominé par la Polonaise Iga Swiatek (lauréate en 2020, 2022, 2023 et 2024), Coco Gauff inaugure peut-être une nouvelle ère, où le tennis féminin semble plus ouvert et compétitif que jamais.

Les dix dernières lauréates (simple dames):