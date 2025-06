A l’occasion de la participation de la Tunisie à l’Exposition universelle “Expo 2025 Osaka” qui se tient du 13 avril au 13 octobre prochain au Japon, la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé, mardi, une séance de travail consacrée à l’examen des détails du programme culturel prévu en marge de cet événement, selon un communiqué du ministère. La réunion s’est tenue en présence du président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine, ainsi que de plusieurs cadres du ministère.

Dans ce contexte, la ministre a pris connaissance des différents aspects techniques, artistiques et logistiques du spectacle qui sera présenté à l’occasion de la Journée nationale de la Tunisie, prévue le 13 août 2025.

Amina Srarfi a également donné ses instructions pour la préparation d’une série variée de représentations artistiques, dans le cadre de la Semaine culturelle tunisienne à Osaka, prévue pour le mois de septembre 2025. Elle a souligné que de telles manifestations constituent une occasion de présenter une image rayonnante de la Tunisie, en mettant en valeur sa richesse culturelle et civilisationnelle, en la promouvant comme destination culturelle et touristique, et en valorisant son patrimoine matériel et immatériel, dans un esprit en phase avec l’époque contemporaine.