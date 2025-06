Les Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs » ont lancé un appel à candidatures dédié aux jeunes créatifs porteurs d’idées originales en lien avec les cultures africaines.

Cet appel à idées est destiné aux jeunes créateurs et entrepreneurs culturels (18 – 35 ans) résidents dans l’un de ces trois pays : Tunisie, Maroc et Sénégal et de nationalité du pays concerné, porteurs d’idées de projets digitaux à fort potentiel créatif dans le domaine des industries culturelles et créatives (diplômés, étudiants, freelancers, autodidactes, etc.).

Le dernier délai pour déposer les dossiers de candidatures est fixé au 9 juin 2025 à minuit.

Tous les détails sur ce programme sont consultables à partir du lien suivant : httpss://forms.gle/b4tFtMexjXZANRyp7

Les ateliers Su-sud est un programme panafricain d’incubation porté par l’Association du Multimédia et de l’AudioVIsuel (AMAVI), une task-force dans le secteur des ICC (Tunisie), la Fondation Hiba (Maroc) et Cinekap Group & Up’courts (Sénégal).

Seuls 15 candidats seront sélectionnés pour intégrer la première cohorte des « Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs » — soit 5 porteurs de projet par pays (Tunisie, Maroc, Sénégal).

Les candidats retenus, formeront la première cohorte « Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs » et bénéficieront d’un accompagnement créatif et entrepreneurial leur permettant de consolider et de faire mûrir leurs idées de projets, dans le cadre d’un programme d’incubation allant de Juin 2025 à Avril 2026.

Plusieurs cycles de formation seront mis en place pour accompagner l’évolution des projets jusqu’à leur phase de prototypage.

Le programme est entièrement gratuit pour les bénéficiaires. Les frais de transport, d’hébergement et de restauration liés aux résidences sont pris en charge par AMAVI et ses partenaires.

Dans une volonté de bâtir de nouvelles passerelles entre talents et territoires, entre création et transformation, ce programme vise à renforcer les capacités des jeunes talents africains à travers un dispositif interdisciplinaire de co-création, de soutien à l’entrepreneuriat culturel et de mise en réseau. Il cherche à révéler et valoriser la richesse culturelle du continent tout en affirmant une identité créative du Sud plurielle et innovante.