Lancement d’une nouvelle liaison directe entre la Suisse et la Tunisie

L’Aéroport International Habib Bourguiba de Monastir a célébré aujourd’hui l’arrivée du tout premier vol direct de la compagnie suisse Helvetic Airways, en provenance de Berne. Ce vol inaugural marque le lancement d’une nouvelle liaison hebdomadaire qui se poursuivra jusqu’au 10 octobre 2025, opérée chaque vendredi à bord d’un Embraer 190 d’une capacité de 110 sièges.

Cette ouverture de ligne représente une avancée stratégique dans le renforcement de la connectivité aérienne entre la Tunisie et la Suisse, un marché à fort potentiel, notamment dans le secteur touristique.

À cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée à l’aéroport en présence de :

Mme Mélanie Lefebvre , Directrice Générale de TAV Tunisie,

, Directrice Générale de TAV Tunisie, Hakim Chemam , Directeur Général de Stars Airlines Services, représentant Helvetic Airways en Tunisie,

, Directeur Général de Stars Airlines Services, représentant Helvetic Airways en Tunisie, des représentants du tour-opérateur partenaire MTS ,

, de la délégation régionale de l’ ONTT ,

, ainsi que de plusieurs journalistes locaux et internationaux.

L’événement a été ponctué de gestes symboliques : une bannière de bienvenue, la distribution de douceurs aux passagers, la remise de fleurs à l’équipage, et un moment solennel marqué par le déploiement des drapeaux tunisiens et suisses depuis les hublots de l’appareil.

Déclarations officielles

Dans son discours, Mme Mélanie Lefebvre a souligné :

*« Ce premier vol de Helvetic Airways vers Monastir s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement de nouvelles routes aériennes et de diversification des marchés émetteurs. Nos équipes collaborent activement avec nos partenaires internationaux pour renforcer l’accessibilité de la Tunisie et mieux connecter nos régions touristiques.

L’ouverture de cette ligne vise à stimuler le trafic touristique en offrant davantage d’options aux tour-opérateurs et agences de voyages suisses, françaises et allemandes pour promouvoir la destination Tunisie. Nous remercions Helvetic Airways pour sa confiance et saluons l’étroite collaboration avec les ministères du Transport, du Tourisme, ainsi qu’avec l’ONTT, qui a permis la concrétisation de ce projet. »*

De son côté, M. Hakim Chemam a déclaré :

*« C’est pour moi une grande fierté d’avoir participé aujourd’hui aux côtés de Madame Lefebvre, Directrice Générale de TAV Tunisie, et de Monsieur Tobias Pogorevc, CEO de Helvetic Airways, à l’inauguration de cette nouvelle liaison aérienne entre Berne et Monastir. Cette ligne est le fruit d’une collaboration soutenue entre la Suisse et la Tunisie.

Nous répondons ainsi à une forte demande en provenance de la Suisse, afin d’accueillir dans les meilleures conditions les citoyens suisses ainsi que les membres de la diaspora tunisienne de retour au pays.

Nous nous engageons aux côtés de l’ensemble des prestataires tunisiens à répondre pleinement aux attentes de notre partenaire Helvetic Airways et de ses passagers, afin d’assurer la pérennité et le développement de cette liaison.

Ce partenariat entre Helvetic Airways, TAV Tunisie et Stars Airlines Services incarne une volonté commune : celle de renforcer l’attractivité de la destination Tunisie – et plus particulièrement de l’aéroport international Monastir Habib Bourguiba – tout en offrant à nos passagers une expérience de voyage de qualité. »*

Ce partenariat entre TAV Tunisie, Helvetic Airways et Stars Airlines Services illustre une volonté commune de renforcer l’attractivité de la destination Tunisie et d’offrir aux passagers une expérience de voyage enrichie et de qualité.