Les opportunités économiques, industrielles et sociétales offertes par les réseaux 5G privés ont été abordés lors d’un workshop, organisé, mercredi, à Tunis par l’Agence Nationale des Fréquences (ANF).

Contrairement aux réseaux publics, gérés par des opérateurs avec une couverture large, des services génériques et une gestion centralisée, les réseaux 5G-Privés, sont des réseaux de communication dédiés, basés sur la technologie 5G. Ils offrent une conception adaptée aux besoins spécifiques, une sécurité renforcée, une flexibilité innovante. Ils sont aussi caractérisés par une faible latence, un haut débit et une fiabilité élevée.

Le marché de la 5G privée présente de nombreuses opportunités pour les entreprises et les industriels. Il est prévu que ce marché connaisse une croissance significative au cours des prochaines années grâce à la demande croissante pour des solutions de connectivité de haute qualité et à faible latence. La croissance de ce marché sera facilitée par l’accès à des bandes de fréquences dédiées, fourni par l’ANF, régulateur national des fréquences radioélectriques.

A travers l’organisation de cet atelier sur le “Déploiement et opportunités des réseaux privés 5G”, l’ANF entend lancer une réflexion collective sur l’usage sûr et efficace des réseaux privés 5G dans les entreprises et les administrations tunisiennes.

L’objectif est de poser les fondations d’une approche pratique, cohérente et globale pour le déploiement des réseaux privés 5G en Tunisie, en favorisant une meilleure compréhension des composants techniques, des acteurs impliqués, des bandes de fréquences disponibles et des conditions de leur attribution.

L’ANF vise également à engager un dialogue national sur les aspects techniques et réglementaires liés à l’utilisation du spectre, notamment la bande de fréquences 3300-3400 MHz, dans l’objectif d’identifier les bandes de fréquences les plus appropriées, d’en définir les modalités d’attribution et de garantir une gestion optimale des ressources spectrales au service des besoins spécifiques des différents secteurs.

Intervenant, Sana Souai, Chef de service Développement du Réseau de Contrôle à l’ANF, estime que les réseaux 5G privés représentent “une révolution dans les communications mobiles, au service de la productivité, de la sécurité et de l’industrie”, soulignant “l’existence de deux modèles de déploiement via les bandes licenciées aux opérateurs mobiles ou via un spectre dédié pour les réseaux privés”.

La responsable a rappelé le lancement par l’ANF, en mars dernier, d’une consultation sur “Horizons de l’attribution de la bande 3.3-3.4 GHz pour les Réseaux 5G-privés en Tunisie. Cette consultation vise, selon elle, à comprendre les enjeux actuels et futurs des réseaux 5G privés en Tunisie, à explorer les meilleures conditions d’usage de la bande et à comprendre les besoins des acteurs.

Souai a également fait savoir que les résultats de la consultation révèlent que le développement des réseaux privés 5G sur la bande 3,3-3,4 GHz en Tunisie offre de réelles perspectives pour l’innovation industrielle et la couverture ciblée. Toutefois, la prudence demeure essentielle, avec des recommandations fortes en faveur de l’expérimentation, de la coordination nationale et de l’adaptation progressive du cadre réglementaire, afin de maximiser l’optimisation du spectre tout en protégeant les usages existants.

Il en ressort également que les opérateurs mobiles considèrent qu’ils devraient être prioritaires pour la fourniture de réseaux privés, que ce soit via un spectre dédié ou à travers de leurs ressources existantes.