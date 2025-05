Les participants à l’atelier de réflexion organisé mardi à Tunis sur l’avenir de la régulation du paysage audiovisuel en Tunisie, ont été unanimes à souligner l’urgence de mettre en place une nouvelle instance régulatrice, dans un contexte marqué, d’une part, par une initiative législative relative à cette thématique et qui attend d’être examinée par le parlement, et par des appels à rétablir une tutelle exécutive sur le secteur d’autre part.

A l’ouverture des travaux, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, a fait observer que l’absence d’une autorité de régulation explique les poursuites judiciaires engagées contre les professionnels du secteur et les cas d’incarcération pour de simples fautes professionnelles. Elle explique aussi le chaos qui prévaut dans le paysage médiatique, a-t-il poursuivi.

La rencontre se veut un dialogue interne entre professionnels des médias sur, justement, cette initiative parlementaire, a-t-il expliqué.

Dabbar a affirmé que le syndicat soutient cette proposition de loi qu’il juge proche du projet soumis par la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), et qui porte une vision professionnelle, loin de toute considération politique.

Le syndicat, a-t-il ajouté, est ouvert aux propositions visant à améliorer le texte du projet et travaille actuellement à l’unification des positions avec les organisations partenaires en vue de former un front commun et porter une vision commune sur la réforme.

Pour sa part, le directeur du Centre El Kawakibi pour les transitions démocratiques Amine Ghali, a insisté sur la triple nécessité – politique, sociale et professionnelle – de réguler à nouveau le secteur audiovisuel, après la mise en sommeil de la HAICA.

Selon lui, le projet de loi est, dans l’ensemble, bien conçu mais qu’il pourrait être renforcé lors de son examen en plénière ou en commissions parlementaires.

Il a annoncé qu’à l’issue de l’atelier, qui a réuni journalistes, représentants de la société civile, experts du secteur et députés, des recommandations concrètes seront transmises aux parlementaires, afin d’enrichir le débat législatif et d’améliorer le contenu du projet.

Pour sa part, Radhia Saidi, membre du conseil de la HAICA a mis en évidence l’importance de la régulation et de l’existence d’une structure pour accomplir cette mission. Elle a ensuite passé en revue les différentes étapes que le secteur a connues avant et après l’arrêt des salaires des membres du conseil de la HAICA en 2023.

Et d’ajouter que l’action de la HAICA n’avait plus d’efficience malgré les compétences qu’elle renferme, dans la mesure où toutes ses activités doivent être validées par les membres de son conseil. Mais aujourd’hui, ce conseil est absent. Une situation qui n’a pas été sans impact négatif sur les médias, a-t-elle, regretté.

Saidi a encore indiqué que la proposition de la loi présenté par le parlement est un bon projet même si il y a des points discutables au niveau de la composition et de la nécessité d’inclure une vision qui anticipe la régulation numérique à la lumière de l’évolution technologique et la multiplication des plateformes des réseaux sociaux.

De son côté, le député Thabet Abed, l’un des initiateurs du projet a critiqué l’absence de débat d’intérêt général dans l’espace audiovisuel et l’émergence, à la place, de nouveaux contenus basés sur le sensationnel.

Il a en ce sens appelé à développer des approches axées sur la régulation et l’autorégulation en vue de consolider la liberté, l’indépendance et la diversité de la scène médiatique.

Rappelons que 16 députés de l’Assemblée des Représentants du Peuple ont présenté le 25 février dernier une proposition de loi organique composée de 99 articles sur la régulation de l’audiovisuel.