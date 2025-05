Le pavillon tunisien à l’Exposition universelle Osaka 2025 a accueilli, samedi, la visite du jury international chargé de l’évaluation des pavillons nationaux participants à cette grande manifestation mondiale, organisée du 13 avril au 13 octobre 2025 dans la ville japonaise d’Osaka.

Le pavillon tunisien a su capter l’attention des membres du jury tout en recueillant les éloges des visiteurs. Les résultats officiels de cette évaluation seront annoncés lors de la cérémonie de clôture de l’exposition en octobre prochain, selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Durant leur visite, les membres de la commission se sont attardés sur les différents espaces du pavillon tunisien, explorant ses dimensions architecturales, artistiques et interactives, avec pour objectif, d’appréhender pleinement le message véhiculé par cette installation immersive, à savoir une synthèse subtile entre l’héritage millénaire de la Tunisie, la richesse de son patrimoine culturel et une vision tournée vers l’avenir, empreinte de durabilité et d’ouverture.

Composée de neuf experts, dont le président et le secrétaire général du Bureau international des expositions (BIE), la commission poursuit actuellement sa tournée d’inspection, évaluant les volets conceptuels, esthétiques et expérientiels de chaque pavillon.

A travers cette participation remarquée, la Tunisie réaffirme sa volonté de s’inscrire pleinement dans les dynamiques internationales, érigeant son pavillon en véritable vitrine de son identité culturelle, de sa créativité contemporaine et de ses aspirations globales.

Selon le CEPEX, la qualité de la présentation tunisienne et l’accueil réservé au pavillon laissent entrevoir de solides chances de distinction au palmarès des meilleurs pavillons d’Expo Osaka 2025.