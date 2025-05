Une délégation de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la culture (UNESCO) est arrivée, mardi, au gouvernorat de Tataouine, dans le cadre de l’évaluation du dossier technique présenté par la Tunisie fin novembre dernier pour le classement du Parc géologique du sud-est de Tatatouine parmi le patrimoine mondial de l’UNESCO.

La délégation comprend deux experts (un Français et un Belge) qui vont visiter durant quatre jours plusieurs sites géologiques et géographiques dans les régions de Tataouine, Médenine et Gabès.

Les deux experts se sont rendus mardi au Musée de la mémoire de la Terre, composante du Parc géologique, où ils ont pris connaissance des précieux fossiles qu’il contient, notamment ceux de certains dinosaures, et qui remontent à plus de 100 millions d’années, avant d’assister à une projection présentée par le Dr Mohamed Waja, le premier à découvrir les restes de dinosaures dans la région au début des années quatre-vingt-dix du siècle dernier.

A noter que le parc géologique de Tataouine est le troisième à l’échelle africaine après ceux situés au Maroc et en Tanzanie, couvrant environ 6 mille kilomètres carrés.

Rappelons que les experts de l’UNESCO devront soumettre leur rapport à l’organisation d’ici septembre, dans l’espoir que le résultat officiel de la sélection du parc sera annoncé en 2026.