Des journées scientifiques dédiées à l’innovation technologique et à la transition écologique se tiendront, les 24 et 25 mai 2025, à l’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS).

Placées sous le thème « Un pas vers la durabilité environnementale : classification intelligente des déchets », ces journées auront pour fil conducteur « Smart Fusion : l’alliance de l’Industrie 5.0, de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets (IoT) ».

Selon la page Facebook « Smart Fusion », cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’Études et de Jumelage pour la Compétitivité (PEJC), réunira jeunes chercheurs, doctorants, experts et étudiants ingénieurs autour des synergies entre l’IA, l’IoT et l’Industrie 5.0.

La première journée sera consacrée à des ateliers thématiques sur les enjeux juridiques et éthiques de l’intelligence artificielle, les fondamentaux et applications pratiques du Deep Learning, ainsi que les perspectives offertes par l’Industrie 5.0 et l’IoT dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets en Tunisie.

La deuxième journée s’articulera autour d’un challenge étudiant réservé aux élèves-ingénieurs de première et deuxième année de l’ENIS. Les participants auront trois heures pour concevoir une solution innovante de tri intelligent des déchets, combinant IA et IoT. Ils devront réaliser un prototype fonctionnel, accompagné d’une présentation synthétique, avant de défendre leur projet devant un jury en trois minutes chrono.

Les trois meilleures équipes seront récompensées par des prix et des attestations de mérite. Tous les participants recevront une attestation de participation valorisant leur implication dans cet événement dédié à l’innovation technologique et à la transition écologique.

Ces journées visent à rapprocher les mondes académique et industriel, promouvoir les compétences locales et encourager la recherche appliquée dans les domaines de l’économie circulaire et des technologies vertes.