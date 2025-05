La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé lundi 19 mai 2025, un conseil ministériel au Palais du gouvernement à la Kasbah, consacré à l’examen des solutions à meme d’accélérer l’exécution des projets dans tous les secteurs à caractère économique et social.

Zenzri a souligné, la nécessité d’accroitre les efforts et de coordonner entre les différents intervenants pour l’exécution des projets dans ces secteurs afin de surmonter les difficultés et les obstacles qui entravent la réalisation de ces projets.

Cela s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du Président de la République, qui appelle à réduire les procédures nécessaires à la réalisation et à l’achèvement des projets publics, afin de répondre aux aspirations légitimes et aux attentes du peuple tunisien.

Ces projets concernent notamment les secteurs suivants:

1/ Santé : Construire et équiper des hôpitaux dans plusieurs gouvernorats, réhabilitation des services médicaux , outre le développement de leurs systèmes informatiques

2/ Education, formation professionnelle et enseignement supérieur : Achever le programme de développement de l’infrastructure des écoles primaires et celui des structure de la formation professionnelle

3/ Affaires culturelles : réhabiliter la mosquée Zitouna et la zone environnante dans la ville de Tunis.

4/ Affaires religieuses : maintenance de la mosquée Roi Abdelaziz El Saoud dans la ville de Tunis

5- Environnement : Finalisation du programme d’assainissement des petites municipalités, programme de maîtrise de l’énergie dans les stations d’épuration et programme intégré de dépollution de la zone du lac de Bizerte, ainsi que la protection du littoral contre l’érosion marine à Gammarth, Carthage et la Goulette.

6- Transports : Projet du Réseau Ferroviaire Rapide(RFR).

7- Énergie et mines : Projet “Mdhilla 2”, projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel, projet d’aménagement et d’équipement du réseau de transport d’électricité et projet d’appui à la mise en œuvre du Plan national « Tunisie Digitale ».

8- Équipement et habitat : Pont de Bizerte, autoroute Tunis –Jelma et 2ème génération du Programme National de Réhabilitation des Quartiers Populaires ( PNRQPII).

9- Agriculture et ressources hydrauliques: Aménagement des puits profonds des oasis du sud tunisien, projet de construction des barrages de Saïda et de Kalaa Kebira ainsi que des ouvrages hydrauliques qui y sont liées, amélioration des réseaux d’eau potable dans les zones urbaines, réalisation de trois barrages et projet de développement agricole intégré (gouvernorat de Sfax).

10- Développement régional et local : Projet de ligne de financement créée au profit du Fonds de promotion et d’appui aux collectivités locales.

La Cheffe du gouvernement a appelé tous les ministères concernés à intensifier les efforts et à assurer un suivi quotidien de ces projets, afin de les réaliser avec une qualité supérieure et dans les meilleurs délais, dans tous les secteurs et par toutes les structures concernées, faisant remarquer que ceux qui entravent la réalisation de ces projets et qui n’identifient pas des solutions immédiatement assumeront leur responsabilité.

Elle a également rappelé que les services de la Présidence du gouvernement continueront à suivre tous les détails de ces projets de nature économique et sociale qui contribueront à accroître la croissance économique