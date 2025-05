Le RC Lens accueillera l’AS Monaco ce samedi 17 mai 2025 à 21h00 au stade Bollaert-Delelis, à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Actuellement 9es avec 49 points (14 victoires, 7 nuls, 12 défaites), les Sang et Or n’ont théoriquement plus rien à jouer. Toutefois, les difficultés financières de l’Olympique Lyonnais, 7e, pourraient compromettre leur participation aux compétitions européennes. Cela offrirait alors au 8e du classement une opportunité de disputer la Ligue Europa Conference la saison prochaine.

En face, l’AS Monaco aborde cette rencontre sans pression, après avoir validé sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions grâce à une victoire 2-0 contre Lyon au stade Louis-II. Troisièmes avec 61 points, les Monégasques peuvent encore espérer ravir la deuxième place détenue par l’Olympique de Marseille.

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN ce samedi à 21h00.