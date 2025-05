La septième édition du Festival International des Musiciens et Créateurs en situation de handicap, Handy Music, placée sous le thème “L’art sans limites, l’humain sans barrières”, a démarré, jeudi soir, au Théâtre des régions à la Cité de la culture.

Cette nouvelle édition se tient du jeudi 15 au dimanche 18 mai 2025 à Tunis, Hammamet et Nabeul.

Le festival est organisé à l’initiative de l’association “IBSAR loisirs et culture pour les non et mal voyants” en partenariat avec l’ambassade de Suisse en Tunisie et le ministère Affaires Culturelles.

La Suisse est représentée par le flûtiste et chef d’orchestre Jean-Jacques Vuilloud.

Ce rendez-vous artistique unique célèbre la créativité inclusive avec la participation de 13 pays dont certains pour la première fois (Tunisie, Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Sultanat d’Oman, Iran, Espagne, Suisse, France, Pologne, Portugal, Irak).

La cérémonie d’ouverture était marquée par un spectacle folklorique suivi par les allocutions officielles des responsables culturels et des représentants d’organisations internationales.

Des performances musicales et artistiques, individuelles et de groupe, d’artistes porteurs d’handicap étaient au menu de la soirée inaugurale.

La maison de la culture Ibn Rachiq abritera la programmation culturelle composée d’ateliers, de rencontres professionnelles et de spectacles et une conférence intellectuelle autour de la Convention de Marrakech et le rôle de la technologie dans l’intégration des personnes porteuses d’handicap.

Traité de Marrakech

Le Traité de Marrakech administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) “facilite la production et la diffusion internationale de livres dans des formats spécialement adaptés aux aveugles et aux déficients visuels. Il établit à cet effet une série de limitations et d’exceptions relatives au droit d’auteur traditionnel”.

La Tunisie est pami les premiers pays ayant ratifié ce traité qui a été adopté à Marrakech le 27 juin 2013 et entré en vigueur le 30 septembre 2016.

Le président de l’Association « Ibsar», Mohamed Mansouri a exprimé sa fierté de voir cet événement avoir eu lieu malgré les difficultés ayant entouré l’organisation et les obstacles administratifs.

S’exprimant dans une déclaration à l’agence TAP, il a assuré avoir été étonné du traitement des services administratifs relevant du ministère des Affaires culturelles, soulignant la vocation culturelle et humanitaire du festival basé sur le bénévolat.

Mansouri a sollicité l’intervention de la ministre des Affaires Culturelles afin de réhabiliter le festival et lui accorder les aides publiques nécessaires.

Depuis la date de création du festival, en 2012, jusqu’à 2015, une aides annuelle de 28 milles dinars, a fait savoir Mansouri, estimant un soutien peu suffisant et ne permettant pas au festival d’honorer ses engagements.

Il a plaidé pour un traitement équitable en conformité avec la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. “On veut une culture équitable, inclusive sans distinction aucune ni exclusion”, a-t-il lancé.

Le Festival International des Musiciens et Créateurs en situation de handicap, Handy Music, a fait son retour l’année dernière après une absence de près de quatre ans.

Il est initié par l’association Ibsar qui œuvre en faveur de l’égalité des chances entre tous les individus afin de valoriser les compétences et la créativité des personnes porteuses d’handicap dans les domaines des Arts et à leur inclusion sociale. L’association appelle à “l’instauration d’une société juste dans laquelle les personnes handicapées jouissent pleinement de leurs droits et participent efficacement à la vie publique”.

Officiellement créée le 31 janvier 2012, «Ibsar» est une association offrant un soutien aux élèves et aux étudiants par l’impression des livres en Braille et l’organisation des formations à l’usage des nouvelles technologies”. Son objectif est d’intégrer les non et mal voyants dans les domaines des loisirs, de la vie culturelle, intellectuelle et artistique, et ce en conformité avec les clauses de la convention Internationale des Droits des handicapés.

L’association mène des campagnes de sensibilisation en faveur des personnes handicapées visuelles ou porteuses d’handicap en général afin de faciliter leur participation dans tous les domaines.

