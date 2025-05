Sept entreprises tunisiennes spécialisées dans les équipements et fournitures médicales, les compléments alimentaires, les produits paramédicaux ainsi que dans l’ingénierie hospitalière ont participé, du 14 au 16 mai 2025, à une mission économique au Kenya, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et de l’Ambassade de Tunisie à Nairobi.

Cette mission vise, selon le CEPEX, à dynamiser les exportations du secteur de la santé vers l’Afrique de l’Est et a permis aux entreprises participantes d’effectuer une série de rencontres stratégiques avec les principales institutions publiques du secteur de la santé kényan, notamment l’Autorité kényane des fournitures médicales (KEMSA), la Mission pour les médicaments et fournitures essentiels (MEDS) et l’Agence du réseau commercial du Kenya (KenTrade). Les entreprises tunisiennes ont également visité des hôpitaux publics et privés, des cliniques spécialisées, ainsi que des distributeurs kényans.

Elles ont, par ailleurs, pris part à la 25ème édition du salon MEDEXPO organisée du 14 au 16 mai courant à Nairobi. MEDEXPO est l’un des plus importants événements dédiés à l’industrie médicale et pharmaceutique en Afrique de l’Est, avec, cette année, 139 exposants venus de 30 pays, dont l’Inde, l’Iran, la Turquie et l’Indonésie. Le premier jour du salon a attiré près de 1 500 visiteurs professionnels, principalement des importateurs et des distributeurs régionaux.

En marge du salon, un évènement de networking a été organisé à la Résidence de Tunisie à Nairobi, et a réuni les entreprises tunisiennes avec une vingtaine d’acteurs économiques et institutionnels du secteur médical kényan. Cette rencontre a permis de consolider les échanges, de poser les jalons de futures collaborations et de renforcer l’image de la Tunisie en tant que partenaire stratégique dans la région.

Avec plus de 14 000 établissements de santé recensés en 2022, soit une hausse de 13 % en cinq ans, et des importations pharmaceutiques atteignant 793,4 millions de dollars en 2024 (soit 4 % de ses importations totales), le Kenya s’impose comme un marché prometteur. Le pays ambitionne de devenir un hub médical régional et investit massivement dans l’amélioration de ses infrastructures hospitalières.

La mission économique au Kenya a été menée avec le soutien du projet « Qawafel» et du programme « Arab-Africa Trade Bridges (AATB) ».

Le projet d’appui à l’internationalisation des startups et PME tunisiennes à l’échelle du continent africain « Qawafel » est financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Il a pour objectif global de contribuer à la création d’emplois, au développement économique inclusif de la Tunisie et à son intégration aux marchés du continent africain.

Le programme AATB est un programme multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations qui vise à promouvoir et à accroître les flux commerciaux et d’investissement entre les pays africains et arabes.