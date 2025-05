La commission des secteurs productifs au conseil des districts et des régions a conclu, lors d’une séance d’audition des représentants du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, tenue jeudi au Bardo, que le système des groupements hydrauliques a été épuisé et sa rentabilité n’a pas maintenu son rythme habituel.

Au cours de cette séance axée sur l’examen de la question de la révision des méthodes de gestion des groupements hydrauliques censés assumer leur rôle dans l’approvisionnement de l’eau, les intervenants ont appelé a réactiver le contrôle financier et la gestion administrative sur les groupements hydrauliques, parallèlement à la réactivation des commissions locales pour éviter un raccordement anarchique aux réseaux hydriques et sanctionner les contrevenants.

Les membres de la commission ont précisé que l’épuisement de cette filière a poussé le département ministériel de l’agriculture à la faire intégrer progressivement dans la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux, (SONEDE) selon des données publiées par la commission.

Les interventions des députés ont été focalisées notamment sur les problèmes rencontrés par les groupements des eaux et les périmètres irrigués, surtout sur les groupements accablés des dettes auprès de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).