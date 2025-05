Le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali, a donné mardi le coup d’envoi des travaux de l’atelier national pour la validation de la stratégie nationale pour la participation des jeunes à l’action climatique globale. Cette initiative marque l’aboutissement d’une série d’ateliers régionaux organisés dans les cinq districts de la Tunisie depuis le lancement du processus d’élaboration en août 2024, en partenariat avec le ministère de l’Environnement et l’UNICEF.

Dans une déclaration à la TAP, Mourali a indiqué que plus de 600 jeunes issus d’organisations et d’associations ont contribué à l’élaboration de cette stratégie, qui sera soumise prochainement à la présidence du gouvernement pour approbation finale.

Il a, dans ce sillage, souligné le rôle central des jeunes comme force motrice pour un environnement sain, l’importance de leur participation active dans toutes les étapes du processus et la nécessité de politiques inclusives reconnaissant leur créativité et leur innovation.

Selon le ministre, trois axes sont prioritaires, en l’occurrence; le renforcement des capacités individuelles et collectives, le développement du cadre législatif pour une participation institutionnalisée et les aspects socio-économiques de l’engagement jeune.

“La coopération avec le ministère de l’Environnement se poursuivra à travers une implication inédite des jeunes dans l’élaboration de la politique nationale climatique dans le cadre des contributions déterminées au niveau national (CDN), document de référence en matière de changements climatiques à l’échelle nationale”, a affirmé Sadok Mourali.

De son côté, Michel Le Pechoux, représentant de l’UNICEF en Tunisie, a souligné que la collaboration avec les ministères de la jeunesse et de l’Environnement depuis le lancement de cette stratégie en août 2024 reflète l’engagement de l’UNICEF à soutenir les efforts tunisiens pour intégrer les jeunes dans l’action environnementale.

“Cette priorité s’impose d’autant plus que les enfants et les jeunes constituent la population la plus vulnérable aux impacts du changement climatique, que ce soit dans les écoles ou en matière de nutrition et de santé”, a-t-il indiqué.

Le Pechoux a, par ailleurs, rappelé la vulnérabilité particulière des jeunes face aux changements climatiques.

Pour sa part, le responsable de la planification et du suivi au sein de l’unité nationale de coordination des changements climatiques au ministère de l’environnement, Lotfi Msadki, a souligné que “les changements climatiques représentent une opportunité pour créer une nouvelle dynamique de développement centrée sur l’économie verte”.

Selon lui, les ateliers régionaux ont permis d’aboutir à des propositions concrètes dans les domaines de l’investissement climatique, de l’économie verte, de la technologie et de la création d’emplois. Ces travaux ont servi de base à l’organisation d’une série d’ateliers dans 7 gouvernorats du sud tunisien, qui seront suivis d’autres sessions dans les autres régions pour présenter des projets jeunes dans l’économie verte aux structures de financement et d’accompagnement. Ce processus a déjà permis d’identifier une trentaine de projets, dont plusieurs ont obtenu des accords de financement.