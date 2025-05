L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) œuvre à identifier avec ses partenaires des mécanismes d’incitation des jeunes à l’investissement dans le secteur agricole, compte tenu des défis du secteur à savoir rareté des ressources en eau, changement climatique et hausse des couts de production, a indiqué la directrice générale de l’Agence, Inji Doggui.

Intervenant au cours d’une conférence sur « Incitation de l’investissement agricole durable et les mécanismes de financement » organisée mardi, Doggui a mis l’accent sur la nécessité de soutenir et d’accompagner les jeunes promoteurs.

Et d’ajouter que cette rencontre est une occasion pour encourager les investissements agricoles durables et responsables basés sur une agriculture innovante, développée et compétitive capable de résister face aux défis, soulignant que des rencontres similaires seront organisées au niveau régional.

Pour les jeunes, l’accès aux sources de financement est l’un des principaux problèmes des jeunes, d’où l’idée d’identifier des mécanismes destinés notamment aux jeunes, et ce, en partenariat avec les bailleurs de fonds.

De son côté le président de la confédération des entreprises citoyennes en Tunisie (CONECT) Aslan Berjab a mis l’accent sur les opportunités offertes pour politiques durables pour faire face aux défis nationaux et mondiaux.

L’objectif a-t-il ajouté est d’assurer la transformation de l’agriculture d’un secteur social à un secteur économique vu sa contribution au PIB (entre 10 et 12%) et est le premier pourvoyeur d’emploi.

Il a fait savoir que la rencontre avec les bailleurs de fonds sera consacrée à l’identification de nouvelles pistes de financement.