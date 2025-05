Clôture du programme belgo-tunisien pour l’internationalisation des femmes entrepreneures

Le programme “Partenariat Interentreprises pour l’Exportation” mis en œuvre par la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) en collaboration avec l’Association des femmes chefs d’entreprises belges (FCE) et la Région Wallonie Bruxelles et visant à former les femmes entrepreneures tunisiennes aux techniques de l’exportation a été clôturé, mardi, lors d’une cérémonie organisée par la CNFCE au siège de l’UTICA à Tunis.

Ce programme qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération conclu en juillet 2023, entre la CNFCE et la FCE a été officiellement lancé en janvier 2025 a indiqué la Présidente de la CNFCE, Leila Belkhiria, précisant que cette formation, dispensée par des experts belges de renom, a pour objectifs de renforcer les compétences des femmes chefs d’entreprises dans l’internationalisation de leurs PME, de les accompagner dans la création de partenariats stratégiques pour accéder à de nouveaux marchés et d’offrir une formation 100% en ligne via une plateforme pédagogique innovante.

Ce programme s’articule autour de 6 modules couvrant la stratégie export, les approches opérationnelles de la communication à l’international, les aspects juridiques de l’import/export pour les ventes à l’international, la gestion de la protection intellectuelle (produits, technologies et services), les contrats commerciaux et les clés d’une internationalisation réussie, a-t-elle fait savoir.

Au total, 300 femmes cheffes d’entreprises opérant dans divers secteurs (textile, informatique, pâtisserie, cosmétique…) dans les régions de Tunis, Sousse et sfax ont été formées et elles recevront une certification reconnue en Europe par la Haute Ecole Provinciale de Hainaut a encore souligné Belkhiria, formulant l’espoir de voir ce programme généralisé à toutes les régions du pays dans le cadre de partenariats stratégiques avec des partenaires internationaux.

De son côté, la Déléguée générale de Wallonie Bruxelles en Tunisie, Rajae Essefiani, a précisé que ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération stratégique entre la Tunisie et Wallonie Bruxelles et vise à renforcer les compétences des cheffes d’entreprises tunisiennes dans les domaines liés à l’export et à l’internationalisation.

Et d’ajouter que ce programme traduit une vision commune entre deux partenaires au service de l’entrepreneuriat féminin soulignant que la Tunisie est l’un des rares pays dans le monde à outiller les femmes cheffes d’entreprises à l’export.