L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) participe, ce lundi, à la 19e Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui aura lieu à Jakarta, en Indonésie, du 12 au 15 mai en cours.

Les travaux comprendront la réunion du comité exécutif de l’Union, la réunion de l’Assemblée des secrétaires généraux, les réunions des commissions permanentes spécialisées et les réunions de concertation des groupes parlementaires arabes, africains et asiatiques.

“Bonne gouvernance et institutions fortes: fondement de la résilience” est le thème retenu pour cette présente session qui sera clôturée par l’adoption de la “Déclaration de Jakarta” et le choix d’une date pour l’édition 20 de la conférence.

Pour rappel, les travaux de la précédente session, qui a eu lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire les 4 et 5 mars 2024 et se sont focalisés sur les défis du changement climatique dans le monde.

La Déclaration d’Abidjan, publiée à la fin des travaux, a mis en avant le rôle des parlements des États membres dans le traitement des questions qui intéressent le monde musulman.

Dans ce sens, les Etats membres ont réaffirmé la place centrale qu’occupe la cause palestinienne dans la politique de l’Union depuis sa création et la nécessité de continuer à soutenir la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits et établir un État indépendant avec Al Qods pour capitale.

Sur un autre plan, la Déclaration d’Abidjan souligne l’engagement des pays membres à relever les défis du changement climatique et recommande d’accorder toue l’attention requise à la lutte contre la désertification, la sécheresse et les inondations, moyennant de nouvelles pratiques responsables et respectueuses de l’environnement.