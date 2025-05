La 4ème édition de la course solidaire “Run of Heroes 4.0”, organisée par l’Association Tunisienne des Greffés de la Moelle Osseuse (atGmo), se déroulera le 1er juin 2025 à La Marsa pour soutenir les patients atteints de cancers du sang.

Trois parcours sont prévus : une course Kids Run de 1 km pour les enfants, une marche de 3 km ouverte à tous et un 10 km sportif longeant le littoral entre La Marsa et Gammarth. Le départ sera donné sur la corniche de La Marsa, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.

Selon l’organisatrice de cet événement, Sahar Ben Hassen, les fonds récoltés permettront de financer l’hébergement et le transport des patients, ainsi que des campagnes de sensibilisation et des programmes de réinsertion professionnelle pour les survivants du cancer. Une partie des recettes contribuera également à la refonte du site web de l’atGmo, afin d’améliorer sa visibilité.

Depuis sa création en 2001, l’atGmo est devenue le principal partenaire du Centre National de Greffe de Moelle Osseuse (CNGMO), offrant un hébergement gratuit aux patients venus de toute la Tunisie, ainsi qu’un soutien psychologique, financier et logistique. L’association mène régulièrement des campagnes de sensibilisation pour encourager le don de sang et de moelle osseuse.

“Run of Heroes” s’est imposé comme un rendez-vous majeur de solidarité et d’espoir, mêlant sport, engagement citoyen et mobilisation populaire autour d’une cause vitale.