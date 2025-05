Les travaux de l’atelier international du réseau des experts des pays du Sahel et du Sahara ont démarré, mercredi à Tozeur ( les 7 et 8 mai), à l’initiative de l’organisation « “Sahara Conservation” en présence de 130 experts venus de plus de 20 pays.

L’objectif de cet atelier tenu en partenariat la direction générale des forêts (DGF) relevant du ministère de l’Agriculture, est de favoriser les échanges d’expériences autour de la conservation de la biodiversité, en particulier de la faune sauvage et des espèces menacées d’extinction.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur général des forêts, Mohamed Naoufel Ben Haha, a souligné que la tenue de cet atelier en Tunisie illustre la reconnaissance des efforts déployés dans le domaine de la faune sauvage, notamment à travers le programme de réintroduction de l’oryx algazelle.

Il a par ailleurs alerté sur les pressions croissantes exercées par les changements climatiques, le braconnage et la dégradation des milieux naturels.

L’atelier vise également à jeter les bases de programmes de coopération entre la DGF et des organisations internationales spécialisées, avec des déclinaisons opérationnelles à l’échelle régionale. Ces initiatives profiteront directement aux forêts, réserves naturelles et parcs nationaux du pays.

Durant deux jours, des conférences, des panels d’experts et des sessions de réflexion sont prévus, en présence de partenaires techniques tels que l’Agence allemande de coopération (GIZ) et l’organisation “Marwell Wildlife”, active dans le domaine de la biodiversité.

La Tunisie entend tirer parti de ces dynamiques à travers la mobilisation de financements en faveur de projets dans des zones où la faune est en fort déclin, a souligné le responsable régional.

La DGF ambitionne, d’ici la fin de l’année, de lancer une série d’interventions dans les réserves naturelles et les parcs nationaux, dans le cadre de la coopération internationale.

Dans cette perspective, plusieurs actions sont prévues d’ici la fin de l’année, dont en particulier, le déploiement d’une série d’interventions dans les aires protégées.

Ces actions porteront notamment sur l’approvisionnement en fourrage, la sécurisation des points d’eau, le suivi sanitaire des espèces et l’aménagement de clôtures de protection, en partenariat avec des acteurs internationaux.