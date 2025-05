Atelier international sur l’écohydrologie les 15 et 16 mai, à Carthage

L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) organisera les 15 et 16 mai courant , à son siège, à Carthage, deux événements scientifiques à l’occasion du 50e anniversaire du Programme hydrologique intergouvernemental de l’UNESCO (PHI) et des 60 ans de sciences de l’eau à l’UNESCO.

Il s’agit du 2ème atelier international sur l’écohydrologie en Afrique du Nord « ECOTUN 2 » et d’une formation scientifique «Plastictrain» dédiée à la surveillance des micro-plastiques en milieux marins.

L’atelier réunira des chercheurs, des experts ainsi que des acteurs régionaux et internationaux pour débattre des avancées scientifiques et des stratégies intégrées en faveur de la gestion durable des ressources en eau et de la biodiversité marine,en lien avec les priorités du PHI (2022–2029), notamment celles relatives à l’Afrique et l’égalité des genres.

La formation, quant à elle, portera sur la surveillance des micro-plastiques dans les environnements côtiers, en adoptant une approche scientifique appliquée (prélèvements, analyses spectroscopiques, suivi de la qualité de l’eau, identification des micro-plastiques, etc.).

Cette formation vise à renforcer les capacités techniques et scientifiques en matière de lutte contre la pollution plastique et de gestion environnementale fondée sur des données probantes. Ces événements seront suivis d’une journée de terrain au site de démonstration de l’Observatoire OMELI classé site pilote par l’Unesco Eau.

Fondé en 1975, à la suite de la Décennie hydrologique internationale (1965-1974), le Programme hydrologique intergouvernemental (PHI) de l’UNESCO , est le seul programme de coopération intergouvernementale du système des Nations Unies consacré à la recherche et à la gestion de l’eau, ainsi qu’à l’éducation et au développement des capacités dans ce domaine.

Il relève les défis nationaux, régionaux et mondiaux liés à l’eau, en soutenant le développement de sociétés durables et résilientes.