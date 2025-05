De la transition à la disruption. Techno-médias, opinion et politique en Tunisie » est un nouvel ouvrage, en français, de Sadok Hammami paru en 2025 chez Nirvana Editions.

Cet nouvel opus (326 pages) composé de neuf études et articles académiques publiés dans des revues spécialisées, a été présenté, vendredi, au stand de Nirvana, à la 39ème édition de la Foire Internationale du livre de Tunis, en présence de son auteur, professeur et Directeur de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) et ancien directeur du Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et des Communicateurs (CAPJC).

Hammami a passé en revue les grands axes de son ouvrage qui “analyse comment les médias, les réseaux sociaux et la communication politique ont participé à l’hyper-conflictualisation de la société tunisienne, à la brutalisation de la politique et favorisé la formation d’une opinion publique populaire hostile à la démocratie. S’appuyant sur les apports des sciences de la communication et des sciences politiques, l’ouvrage s’intéresse aux questions de l’opinion, de la médiatisation de la politique, de la désinformation et de la sphère publique”, lit-on dans la quatrième couverture.

Hammami a explique la connotation du mot “disruption” dans le titre, synonyme de “perturbation”, un concept souvent associé aux développements technologiques ayant bouleversé l’équilibre dans les secteurs économique et social. Le secteur des médias n’est pas épargné par ce phénomène, affirme l’auteur.

Les technologies ont contribué au démantèlement des modèles des médias traditionnels, à travers notamment la réduction du marché publicitaire, traditionnellement un pilier essentiel du financement des institutions médiatiques, en raison de la migration de la publicité vers les plateformes numériques ce qui a permis aux entreprises commerciale d’atteindre directement le public.

“Techno-médias” dans le titre est un concept qui se réfère à la fusion entre médias traditionnels et numériques en un même espace, ce qui a créé de nouvelles pratiques dans les médias et les inversion des rôles des divers acteurs en matière de communication, en particulier avec le changement rapide du comportement du public et le rôle grandissant des réseaux sociaux, a explique l’auteur.

Hammami a évoqué par deux dynamiques opposées ayant caractérisé la décennie post-révolution en Tunisie dont l’une se rapporte au processus de la transition démocratique et l’autre aux nombreux bouleversements ayant perturbé ce processus, notamment en matière de communication politique et de formation de l’opinion publique”. Une idée qu’il analyse au début de la présentation de son ouvrage dans la quatrième couverture : “La révolution avait pour promesse le passage d’un régime autoritaire vers la démocratie et l’instauration d’une nouvelle vie politique fondée sur la liberté, l’égalité et les valeurs humaines universelles. La transition politique a échoué à institutionnaliser la démocratie et à assurer le bien-être social et la croissance économique. Elle a également failli à une autre de ses promesses fondatrices : pacifier la vie politique”.

L’ouvrage « tente de suivre et analyser les transformations profondes dans le pays à travers une approche scientifique qui combine médias, science politique et communication », a fait savoir l’auteur qui a son actif plusieurs ouvrages en arabe, en français et en anglais autour des Médias dont un ouvrage en arabe « Démocratie-spectacle, Médias, communication et politique en Tunisie” (Med Ali Editions, 2022). Parmi ses principaux ouvrages collectifs, “Media and Politicla Contestation in the Contemporary Arab World (Palgrave, Macmillan US, 2016).