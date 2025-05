La délégation régionale de l’Office National de l’Artisanat à Monastir a organisé, mercredi, au Palais des Expositions du Sahel, un atelier de formation sur ”L’intelligence artificielle et l’artisanat”, en marge de la 7ᵉ édition de la foire du Sahel de l’Artisanat (25 avril – 5 mai 2025).

Les participants à cet événement ont mis en exergue le rôle structurant de l’intelligence artificielle (IA) dans l’accompagnement des artisans, soulignant qu’elle constitue un levier stratégique pour le développement du secteur de l’artisanat, le renforcement de sa compétitivité et la consolidation de sa pérennité.

Pour sa part, le professeur universitaire en technologies de l’information, Mohamed Ali Hadhri, a souligné auprès de l’Agence TAP l’importance, pour les artisans, d’utiliser des outils d’IA accessibles, ne nécessitant pas de formation avancée, afin de moderniser le secteur tout en préservant l’authenticité des savoir-faire.

Lors de son intervention intitulée ”L’intelligence artificielle au service de l’artisanat”, il a présenté plusieurs outils gratuits d’IA et leur utilité pour développer un projet artisanal, de l’idée à la commercialisation, à savoir : concevoir un bijou, rédiger un texte de présentation et de marketing pour les réseaux sociaux, réaliser une vidéo promotionnelle, ou encore analyser les marchés et anticiper les tendances.

Cet atelier s’inscrit dans la volonté de l’Office national de l’Artisanat Tunisien de former les artisans afin qu’ils soient en phase avec les dernières technologies, et de garantir la durabilité du secteur et sa compétitivité sur les marchés internationaux, a souligné la sous-directrice à la délégation régionale de l’Artisanat à Monastir, Sameh Gaâloul.

La déléguée régionale de l’Artisanat à Mahdia, Latifa Ltaief, a souligné, pour sa part, à l’Agence TAP que la commercialisation reste l’un des principaux défis des artisans, et que le recours à l’IA pourrait grandement les aider dans ce domaine. Elle a annoncé qu’une journée d’information sur l’importance de l’IA dans l’artisanat sera organisée à Mahdia durant l’été prochain.

De leur côté, les artisans présents lors de l’atelier ont proposé l’organisation d’une session de formation pratique dédiée à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’artisanat.