Le rider Nabil Rommani a remporté la première manche de la 3e étape du Championnat National de Rallye sur Route, dont les épreuves ont démarré ce vendredi à Matmata sur un parcours de 85 km.

Le pilote Sami Knani a pris la 2e place, tandis que la troisième marche sur me podium est revenue au concurrent Ahmed Mhenni.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’organisateur du rallye, Brahim Haj Salah a souligné que le tracé, situé en zone montagneuse, était technique et exigeant, mais qu’il avait stimulé les pilotes pour une lutte intense. Il a précisé que cette première manche s’est déroulée dans d’excellentes conditions.

“Les mesures de sécurité étaient optimales : aucun accident n’a été enregistré, et les interventions des secours et de la protection civile ont été rapides et précises, prouvant l’engagement de l’organisation pour la sécurité des pilotes”, a-t-il indiqué.

Les courses se poursuivent ce samedi à Matmata avec la 2e manche de cette 3e étape, baptisée “Discovery Rally”.

Au programme : un circuit de 360 km, avec départ de Matmata vers Tataouine avant le retour vers la ville de départ.

A noter que cette saison a débuté en janvier à Matmata, organisée par le club “Predator”, tandis que la 2e étape s’est tenue en février à Monastir, exceptionnellement gérée par la Fédération. La 4e et dernière étape sera organisée par le Club Moto de Kairouan en septembre prochain.