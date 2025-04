Les travaux de réalisation d’un centre de collecte de lait au périmètre irrigué public de Chouigui à Tébourba (gouvernorat de Manouba) ont été lancés, mercredi.

Le coordinateur des projets de développement intégrés au gouvernorat, Mondher Ismaili, a indiqué à l’Agence TAP que ce projet d’une valeur de 1,189 million de dinars s’étend sur 2 hectares et comprend, notamment, un laboratoire et des unités de collecte, de refroidissement et de traitement.

De son côté, la directrice régionale de l’office de l’élevage et des pâturages, Mouna Romdhani, a souligné à l’Agence TAP que ce nouveau centre permettra de développer le secteur de l’élevage laitier et doubler la taille du cheptel constitué de 2900 têtes.

La région compte 5 centres de collecte de lait d’une capacité de stockage de plus de 85 mille litres. Le centre de collecte de Goumeryene à Tébourba traite 12 mille litres par jour provenant de 160 éleveurs bovins.

En 2024, la région a assuré une production laitière de 830 mille tonnes, soit une hausse de 5% par rapport à l’année 2023.