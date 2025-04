La Tunisie prendra part au Championnat d’Afrique de lutte, prévu du 29 avril au 4 mai 2024 à Casablanca (Maroc), avec une délégation de 26 lutteurs, a indiqué Rim Gram, la chargée de la direction technique à la Fédération tunisienne de lutte (FT).

Gram a précisé que la Tunisie sera représentée dans toutes les catégories d’âge (seniors, espoirs, juniors et cadets), filles et garçons, que ce soit en lutte libre, lutte gréco-romaine ou lutte féminine. Elle a souligné que les chances des athlètes tunisiens de briller et de monter sur le podium sont réelles, notamment chez les jeunes.

La responsable a rappelé que la sélection nationale traverse une période de transition, marquée par le départ de plusieurs éléments et les blessures de certains autres.

Elle a ajouté que la FTL mise actuellement sur une nouvelle génération de lutteurs prometteurs dans toutes les disciplines, en vue des prochaines échéances, notamment le Championnat du monde cadets (U17) en juillet (Grèce), le Championnat du monde juniors (U20) en août (Bulgarie), le Championnat du monde seniors en septembre (Croatie), le Championnat du monde U23 en octobre (Serbie) et les Jeux africains de la jeunesse en décembre (Angola).

Pour accompagner cette relève, la Fédération a mis en place une équipe technique composée de Marwa Laamiri (Lutte féminine – seniors/juniors), Faten Hammami (Lutte féminine – cadettes), Omrane Ayari (Lutte gréco-romaine – seniors/juniors), Hassen Mastouri (Lutte libre – seniors/juniors) et Ezzedine Ajroudi (Lutte libre & gréco-romaine – cadets)

Voici, par ailleurs, la liste des athlètes tunisiens engagés:

Lutte féminine

Seniors : Chahrazed Ayachi (53 kg), Lobna Aichaoui (55 kg), Chaima Dahi (57 kg), Chahd Jeljli (59 kg), Saida Cheridi (62 kg)

Juniors : Chaima Dahi (55 kg), Chahd Jeljli (57 kg), Saida Cheridi (59 kg)

Cadettes : Rahma Rezgui (46 kg), Emna Hammami (49 kg), Mouna Snoussi (53 kg), Malek Bouzayani (73 kg)

Lutte libre

Seniors : Khalil Barkouti (61 kg), Farouk Jlassi (65 kg), Kheireddine Ben Tlili (70 kg)

Juniors : Mustapha Batnini (57 kg), Mokbel Sahli (61 kg)

Cadets :Mohamed Rayene Salhi (45 kg), Rabeh Ben Salah (48 kg), Mustapha Batnini (55 kg), Aziz Arfaoui (51 kg), Mohamed Ben Hamed (60 kg), Amenallah Jendoubi (65 kg), Amine Ferchichi (80 kg), Amanallah Kouki (110 kg)

Lutte gréco-romaine

Seniors : Adem Lamloum (55 kg), Oussama Nasr (67 kg), Radhouane Tarhouni (77 kg)

Juniors : Sameh Jabri (55 kg), Bilel Hafdhallah (87 kg)

Cadets : Mohamed Rayene Salhi (45 kg), Rabeh Ben Salah (48 kg), Aziz Arfaoui (51 kg), Mustapha Batnini (55 kg), Mohamed Ben Hamed (60 kg), Amenallah Jendoubi (65 kg), Amine Ferchichi (80 kg), Amenallah Kouki (110 kg)