L’Orchestre symphonique tunisien, relevant du Théâtre de l’Opéra de Tunis, prend part à la 14ème édition du Festival culturel international de musique symphonique, qui se déroule du 17 au 23 avril 2025 à l’Opéra d’Alger “Boualem Bessaih”.

Sous la baguette du maestro Chadi Garfi, l’orchestre symphonique tunisien rejoint à cette occasion des orchestres et des artistes de renommée en provenance de 16 pays: l’Algérie, le Danemark, l’Afrique du Sud, le Mexique, l’Egypte, la Corée du Sud, le Japon, l’Allemagne, la République tchèque, la Russie, la Pologne, la Syrie, l’Italie, la France, l’Autriche et le Venezuela, invité d’honneur du festival.

L’Orchestre symphonique tunisien se produira lundi 21 avril lors de la cinquième soirée, une soirée aux couleurs de la Tunisie, de la république Tchèque et de l’Allemagne. Il partagera ainsi la scène avec deux artistes tchèques -la jeune pianiste Marie Šumníková et la violoniste Ludmila Pavlová- ainsi qu’avec la pianiste allemande Annika Treutler.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges culturels entre la Tunisie et l’Algérie et de la volonté de promouvoir la musique symphonique tunisienne au delà des frontières.

Accueillant de grands orchestres et des solistes de talent venus du monde entier, le festival met cette année à l’honneur le Venezuela, représenté par l’Orchestre de chambre Simón Bolívar. En plus des concerts, la programmation comprend des ateliers, des masterclass, conférences et des rencontres avec les artistes invités.

Le festival culturel international de musique symphonique est un rendez-vous artistique phare de l’agenda culturel algérien. Il a pour ambition notamment de promouvoir la culture musicale classique en Algérie, de renforcer les échanges culturels entre l’Algérie et les différents pays du monde et d’ouvrir de nouvelles perspectives culturelles en présentant des œuvres symphoniques variées provenant de différentes époques.