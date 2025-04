Dans le cadre de la coopération culturelle entre la Tunisie et la Serbie, une masterclass dirigée par le flûtiste serbe de renommée internationale Ljubisa Jovanovic s’est achevée le samedi 19 avril 2025 au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture Chedly Klibi, par un mini-concert de clôture. Cette représentation, donnée par les jeunes musiciens ayant pris part à la résidence artistique organisée du 7 au 18 avril, a permis de présenter le travail accompli tout au long de la formation et de mettre en lumière les jeunes talents en herbe.

La résidence a réuni des élèves issus des conservatoires publics de musique, autour d’un programme consacré à la pratique des instruments à vent, particulièrement celle des cuivres, une discipline encore peu développée en Tunisie.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme du Théâtre de l’Opéra de Tunis visant à perfectionner et à développer les compétences techniques des musiciens tout en encourageant la pratique des cuivres afin de renforcer la présence de ce genre d’instrumentistes au sein des orchestres et des formations musicales nationales.

Professeur titulaire de flûte à la Faculté de musique de Belgrade, directeur artistique et chef d’orchestre de l’Orchestre Philharmonique des Enfants, Ljubisa Jovanovic a animé des masterclass dans de nombreux pays, de l’Allemagne à l’Afrique du Sud, en passant par l’Argentine, la Chine, l’Italie, la Norvège ou encore l’Ukraine. Il a enregistré plus de 50 CD et assuré la création de plus de 80 œuvres pour flûte et musique de chambre de compositeurs serbes.

Il s’est illustré sur les plus grandes scènes internationales. Il a joué dans les festivals les plus prestigieux de l’ex-Yougoslavie ainsi qu’en France, Suisse, Italie, Chine, Autriche, Allemagne, Russie, Roumanie, Grande-Bretagne, Algérie, Finlande, Danemark, Ukraine, Afrique du Sud, Norvège et Argentine. Lauréat de nombreuses distinctions, il a notamment reçu le Prix annuel de l’Association des artistes musiciens serbes, le Prix du Fonds culturel de Belgrade pour les meilleurs concerts donnés dans la capitale, ainsi que le Prix de la Ville de Belgrade.