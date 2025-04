Les équipes du commissariat régional au développement agricole à Zaghouan ont entamé, vendredi 11 avril, une campagne de vaccination du cheptel contre la fièvre aphteuse, la clavelée et la fièvre de Malte (La brucellose).

Le chef de service de la production végétale au CRDA de Zaghouan, Ridha Guesmi a indiqué à l’Agence TAP que cette opération touche 350 mille petits ruminants (moutons et chèvres) et 11 mille gros ruminants (vaches) contre la fièvre aphteuse, ainsi que 290 mille moutons contre la clavelée et 47 mille petits ruminants contre la fièvre de Malte.

Il a appelé les éleveurs de la région à profiter de cette campagne pour accélérer l’opération de vaccination de leur bétail, ajoutant que cette campagne se poursuit, jusqu’à fin mai, avec la participation de vétérinaires privés.