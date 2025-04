L’état général des plantes dans les surfaces agricoles consacrées aux cultures de céréales et de légumineuses dans le gouvernorat de Ben Arous a connu une amélioration significative, notamment au niveau des stades de croissance.

Le dernier rapport des services techniques spécialisés du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) relative à l’état des cultures dans les zones réservées aux grandes cultures présente un bilan globalement satisfaisant, basé sur les évaluations techniques effectuées.

“Au cours des inspections et visites de terrain menées cette semaine dans plusieurs exploitations agricoles, dont l’unité expérimentale de recherche agricole de Mornag et des exploitations situées dans la région de Khlidia, une équipe mixte constituée des responsables du bureau des grandes cultures, du département de la protection des plantes (CRDA) et de la cellule de vulgarisation agricole de Mornag a constaté que l’état des cultures de céréales et légumineuses était globalement satisfaisant.

Les résultats des inspections révèlent que 60% des cultures sont dans un état satisfaisant, 35% dans un état moyen et 5% dans un état insatisfaisant.

Les services techniques ont recommandé aux agriculteurs de maintenir une surveillance régulière de leurs champs de blé dur et d’orge, afin de suivre l’évolution des maladies et de prendre des mesures préventives contre les infections fongiques, susceptibles d’apparaître après les précipitations attendues. Ils les ont également exhortés à utiliser des fongicides agréés pour cette fin.

La superficie agricole allouée aux cultures céréalières dans le gouvernorat de Ben Arous est estimée à 9 370 hectares, ce qui représente la part majoritaire des terres dédiées aux grandes cultures. Ces superficies comprennent des cultures fourragères, des légumineuses sèches, ainsi que des cultures industrielles récemment introduites, comme le colza.

Les terres cultivées en céréales, tant en culture pluviale qu’irriguée, se répartissent comme suit : 4 166 hectares pour le blé dur, 600 hectares pour le blé tendre, 4 450 hectares pour l’orge et 156 hectares pour le triticale. Quant aux légumineuses, leur superficie dédiée est d’environ 370 hectares.