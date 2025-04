Des efforts diplomatiques sont actuellement déployés en vue d’examiner avec la partie américaine la possibilité de réviser les nouveaux droits de douane américains imposés à la Tunisie, a déclaré, jeudi, l’ambassadrice de la République tunisienne à Washington, Hanen Tajouri, ajoutant que les Etats-Unis demeurent un partenaire “important” et un “marché porteur” pour les exportations tunisiennes.

Début avril, l’administration Trump avait décidé imposé des droits de douane de 28% sur les marchandises importées de la Tunisie.

L’ambassadrice s’exprimait lors d’une réunion élargie par visioconférence tenue avec le ministre du Commerce et du Développement des Investissements, Samir Abid, des représentants des ministères concernés ainsi que de la chambre américaine du commerce et de l’industrie, de l’Utica et consacrée à l’examen des répercussions des mesures tarifaires imposées par les Etats-Unis sur les exportations tunisiennes.

Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur l’importance d’identifier les impacts de ces mesures sur les échanges commerciaux entre les deux pays et leurs effets sur la balance commerciale.

Il a, par ailleurs, appelé les secteurs public et privé à conjuguer les efforts afin de préserver le positionnement des exportations tunisiennes sur le marché américain, évoquant, l’huile d’olive, l’artisanat, les dattes et les industries mécaniques.