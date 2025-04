L’Union générale des médecins vétérinaires Tunisiens organise, du 25 au 26 avril 2025, la conférence vétérinaire internationale

TUNIS, 10 avr (TAP)-L’Union générale des médecins vétérinaires Tunisiens (UGMVT), examinera, à l’occasion de la 13ème conférence vétérinaire internationale qui se tiendra les 25 et 26 avril 2025, plusieurs thèmes, dont la célébration du reclassement de l’Oryx algazelle (Oryx dammah), connu localement sous le nom d’Al Maha, dans la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Dans un communiqué publié, jeudi, l’UGMVT a indiqué que la conférence mettra en exergue le rôle principal du vétérinaire face aux défis écologiques, économiques et technologiques.

Prendront part à cette manifestation des personnalités venant de la Chine, de la Corée du Sud, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande, de la France, de l’Espagne, de l’Italie, du Canada, du Brésil et de certains pays arabes, maghrébins et africains.

L’Oryx algazelle (Oryx dammah) est passé de la catégorie Éteint à l’état sauvage en voie de disparition sur la Liste rouge de l’UICN. La Tunisie a été le premier pays au monde à réintroduire cet animal dans le parc national de Bouhedma, à Sidi Bouzid, au milieu des années 1980.

La conférence permettra de débattre le concept « une seule santé, une seule maladie », qui est une stratégie internationale visant à renforcer la coopération multidisciplinaire dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et de la « santé »environnementale.

La mise en œuvre de ce concept permettra de protéger et de sauver des millions de vies humaines et animales, d’élargir la base des connaissances scientifiques, et de développer la formation et les compétences en matière de santé publique et animale.

Les participants discuteront du rôle de la pisciculture dans la fourniture de la nourriture, d’autant plus qu’il s’agit d’une ressource importante de protéines animales, en termes de quantités et de prix abordables.

Le rôle du vétérinaire sera abordé, en tant que principal garant de la qualité et de la sécurité des produits de l’aquaculture.

Cette manifestation sera l’occasion de nouer des partenariats entre des investisseurs Tunisiens et leurs homologues chinois et sud-coréens, dans les domaines de l’industrie pharmaceutique, des vaccins et des produits d’analyses médicaux.